Uk, Gilestro: "Astrazeneca è sicuro, no a psicosi"

Il premier britannico Boris Johnson così come l'Ente Nazionale del Farmaco continuano a ribadire che il vaccino AstraZeneca è sicuro che non c'è nessun valido motivo per interrompere la campagna vaccinale che ha visto circa 12 milioni di britannici utilizzare il prodotto di Oxford. I dati escludono che il preparato possa essere messo in relazione a casi di trombosi. Da dove deriva allora la paura nei confronti di AstraZeneca? - Semplicemente i dati che questo vaccino in genere sia sicuro sono schiaccianti, ormai, come dice lei il Regno Unito ha vaccinato più di 10 milioni di persone senza nessun problema apparente. Che ci sia un problema con un lotto può capitare, come capita con il paracetamolo, con l'aspirina, può capitare anche coi vaccini. La situazione è sfuggita di mano e alcune precauzioni rispetto a un lotto siano poi scalate in modo irrazionale. - Il vaccino AstraZeneca è sicuro? - Il vaccino per quello che sappiamo è sicurissimo, sicuro tanto quanto gli altri. V'è un sistema di farmacovigilanza che è rispettato in qualsiasi Paese. I dati del Regno Unito sono pubblici, chiunque può andare su internet a consultarli. Non c'è nessun motivo per pensare che il vaccino AstraZeneca abbia qualche problema. Le ha sentito parlare di almeno un caso di morte dovuta a trombosi legata al vaccino? - Morti legati alla trombosi con i vaccini non ce ne sono stati, ci sono stati circa una dozzina di casi casi con AstraZeneca, un pochino di più addirittura con Pfizer, ma sono quei numeri normale che uno si aspetta di vedere su un gruppo di 11 milioni di persone. Nessuno di questi mortale. Ritiene comunque legittimo per un paese, a titolo precauzionale, fermare la vaccinazione con un vaccino in attesa di verifiche ulteriori? Credo che sia legittimo fermare la vaccinazione con un determinato lotto. Questo sì. Ovviamente dipende dai casi, dipende dai dati che alcuni dei quali sono pubblici, altri no. Quindi richiamare un lotto succede tutto il tempo, succede anche al supermercato con il tonno e con gli spinaci, quindi richiamare un lotto è normale, fermare la vaccinazione di tutti gli altri lotti, no.