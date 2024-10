Uragano Milton, vittime e distruzione in Florida

Questa è la Florida dopo il passaggio dell'uragano Milton. Gli ordini di evacuazione obbligatorie sono stati revocati, la richiesta è quella di evitare i viaggi non necessari. Si torna a casa con le dita incrociate per controllare i danni. Daniel vive a Tampa, è il proprietario di questa attività commerciale sommersa dall'acqua. Il governatore della Florida Ron DeSantis traccia un primo bilancio. Interruzioni di corrente e vento distruttivo, Milton, il terzo uragano che ha colpito la Florida quest'anno, ha lasciato senza elettricità circa 3 milioni di persone. Prima che Milton si abbattesse sulle coste della Florida uno sciame di tornado ha seminato morte e distruzione in tutto il Paese, qui siamo vicino Wellington. Questo è il video diffuso dai funzionari della contea di St. Lucie. Guardate con quale forza questo tornado scuote e spoglia gli alberi. Alla fine l'uragano Milton si è abbattuto vicino all'isola di Siesta Key davanti le coste della Florida, come tempesta di categoria tre e si è indebolito fino a raggiungere la categoria uno mentre attraversava lo Stato e ora viaggia sull'oceano Atlantico, lontano dalle coste americane.