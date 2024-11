Usa 2024, Harris apre il Saturday Night Live

La candidata democratica Kamala Harris è comparsa a sorpresa su "Saturday Night Live" sabato (2 novembre), a tre giorni dal voto. In uno sketch, Harris ha interagito con Maya Rudolph, l'attrice che la interpreta nello show. Vestite in modo identico, le due hanno scherzato su slogan come "Keep Calm-ala and carry on-ala" e "End the drama-la". "Davvero rido così?", ha chiesto Harris a Rudolph, che ha risposto con un sorriso. Dopo lo show, Harris ha commentato: "È stato divertente", poco prima di ripartire per Detroit, Michigan, uno degli stati chiave delle elezioni.