L’azienda americana Boeing ha annunciato un taglio di 17mila posti di lavoro, il 10 per cento dei suoi impiegati. Dopo aver perso 5 miliardi di dollari in un solo trimestre, secondo la CEO dell’azienda Kelly Ortberg la decisione è stata presa "per allinearsi alla nostra realtà finanziaria". Il calo nella produzione è stato provocato anche dallo sciopero di circa 33mila impiegati dell’impresa aerospaziale.