Vaccini, Ue avvia causa contro AstraZeneca. VIDEO

Alla fine, come era prevedibile, finisce a carte bollate lo scontro tra l'Unione Europea e AstraZeneca. Venerdì scorso la Commissione Europea ha infatti avviato azione legale nei confronti dell'azienda angolo-svedese per il mancato rispetto dei termini contrattuali e perché, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo comunitario, AstraZeneca non è in grado di applicare una strategia affidabile per garantire consegne precise e puntuali. Nel primo trimestre la società ha fornito solo un quarto dei 120 milioni di dosi promesse e, per questo secondo trimestre, ha annunciato che le consegne arriveranno a 70 milioni, meno della metà di quanto previsto nel contratto. La causa, sulla quale dovrà esprimersi un tribunale belga, è stata avviata a nome della Commissione e dei 27 Stati membri. Alla fine tutti hanno infatti deciso di sostenerla sebbene alcune Cancellerie, come quella tedesca, abbiano espresso fino all'ultimo qualche perplessità sulla reale utilità di un'azione giudiziaria in un momento in cui l'unica priorità è quella di assicurarsi il maggior numero di dosi nel minor tempo possibile. In un comunicato AstraZeneca si rammarica della decisione della Commissione, ribadisce di aver rispettato pienamente l'accordo e annuncia che si difenderà fermamente in tribunale. A schierarsi con l'azienda è invece il Governo britannico che pur non volendo commentare la causa intrapresa dall'Unione Europea definisce AstraZeneca un partner estremamente valido nella sua campagna di vaccinazioni.