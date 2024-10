Venezuela, il baile en candela unisce religione e tradizion

In Venezuela, si è svolta una tradizionale cerimonia nota come "baile en candela" (danza sul fuoco), recentemente riconosciuta come patrimonio culturale dal governo. Durante il rito, uomini a torso nudo camminano sui carboni ardenti e si percuotono con legna infuocata, mentre le famiglie si purificano nelle acque del fiume e fumano tabacco per invocare gli spiriti dei morti. Questo rito, che onora la dea Maria Lionza, mescola credenze indigene, cattoliche e africane, simboleggiando pace, amore e armonia.