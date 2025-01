Verdetto processo Stormy Daniels, Trump condannato ma senza pena

Donald Trump sarà il primo Presidente degli Stati Uniti con una condanna penale. Ma il Presidente eletto non dovrà affrontare alcuna pena detentiva alcuna sanzione multa o libertà vigilata per la sua condanna, pur essendo stato riconosciuto colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione nel processo Stormy Daniels. Ovvero di aver falsificato la contabilità della Trump Organization per nascondere sotto la voce spese legali il pagamento di 130000 dollari che servivano a comprare il silenzio della pornostar con la quale aveva avuto una relazione sessuale nel 2006. Pagamento avvenuto tramite il suo ex avvocato Michael Cohen. La decisione Inizialmente prevista per 11 luglio era stata rimandata a dopo le elezioni presidenziali perché la Corte Suprema aveva stabilito una parziale immunità per gli ex Presidenti. Dopo la lettura della sentenza il Giudice di New York Juan Merchan ha spiegato che il motivo di non comminare alcuna pena a Donald Trump è stato determinato proprio dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca. "Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezione come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale", ha detto il Giudice rivolgendosi al Presidente eletto, al quale ha augurato buona fortuna per il secondo mandato. Trump che non era presente in aula ma collegato dalla sua residenza in Florida ha commentato la decisione della Corte sul suo Social Truth: "L'evento di oggi scrive è stata una farsa spregevole e ora che è finito faremo appello contro questa bufala che non merito, il popolo americano è la vera giuria e ha parlato rieleggendomi, i Democratici e i Radicali hanno perso un'altra patetica caccia alle streghe". Sul giuramento del Presidente eletto previsto per il 20 gennaio incombe anche la pubblicazione del rapporto del Procuratore Speciale americano Jack Smith relativo all' assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, documento nel quale sarebbero illustrate le prove della presunta cospirazione del Presidente eletto Donald Trump per sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.