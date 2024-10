Vertice dei Brics, intesa Putin- Xi Jiping su nuovo ordine mondiale

La Cina guarda al cosiddetto sud globale, ad un mondo multipolare, lo ha detto il presidente cinese Xi che, ha aggiunto, confida nell'organizzazione dei Brics per mettere ordine in questo periodo di caos globale e di cambiamenti mai visti. A Kazan, in Russia, Putin ha organizzato l'incontro dei Brics, l'organizzazione nata da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, alla quale stanno aderendo altri Paesi come l'Iran, la Turchia, l'Egitto, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e l'Etiopia. Alla vigilia del vertice Putin ha incontrato diversi capi di stato e ha avuto anche un faccia a faccia col presidente cinese, Xi Jinping lo ha chiamato vecchio amico e ha detto che l'obiettivo dell'organizzazione è quello di creare un'associazione tra Stati in grado di dare un futuro migliore ai Paesi in via di sviluppo dei quali, ha detto, i Brics sono i primi partner. Putin ha promesso, da parte sua, di rafforzare la cooperazione con l'alleato cinese. "Visti dall'Europa e dagli Stati Uniti, i Brics sono avversari politici con cui l'occidente deve confrontarsi, ma secondo molti, sempre qui nella parte occidentale del mondo, sono anche un gruppo di Paesi tra cui ci sono alcuni impresentabili come l'Iran e la stessa Russia". L'organizzazione però rappresenta metà della popolazione mondiale e comprende anche grandi democrazie come India e Brasile, con cui l'occidente ha diversi rapporti. Del resto per ora non sembrano, i Brics, avere molto in comune tra loro se non la voglia di controbilanciare il potere economico e politico dei Paesi del G7 e dei loro alleati. Non hanno ancora un sistema di scambi economici alternativo al dollaro e sono lontani gli accordi di libero scambio che renderebbero l'organizzazione qualcosa di più di una riunione di Paesi che vogliono dialogare.