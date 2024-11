Volontario morto in Ucraina, eseguita autopsia: morte da esplosione

Una scheggia di un colpo di un lanciagranate ha causato la morte di Massimiliano Galletti, il 59enne volontario italiano deceduto in Ucraina. Così ha stabilito l'autopsia eseguita in un ospedale di Kiev che ha confermato un decesso per esplosione. Non abbiamo ancora il referto medico, dichiara il legale della famiglia, precisando che la ricostruzione della dinamica è stata definita dalle autorità ucraine. Adesso il Ministero della Difesa di Kiev potrà concedere il nulla osta per il rientro in Italia della salma. Galletti non era un combattente ma un soccorritore che supportava le unità cinofile nella ricerca di persone ferite o decedute, precisa sua moglie. Originario di Chieti, l'uomo lavorava come impiegato nel Comune di San Benedetto del Tronto e aveva chiesto un'aspettativa proprio per andare in Ucraina nel ruolo di soccorritore paramedico, ricorda il sindaco della città. "Un grandissimo appassionato di cani molecolari che ha utilizzato parecchie volte in circostanze anche particolari, tipo il terremoto di Amatrice. Insomma era una persona molto, molto disponibile". Era partito da diversi mesi, poi il 3 ottobre era arrivata la comunicazione del suo ferimento avvenuto nella regione di Kharkiv e del suo ricovero in ospedale. Poi più nulla fino alla notizia del suo decesso, dopo 30 giorni di coma. Un lungo periodo di silenzio che lascia ancora molti interrogativi aperti. "Sicuramente ci sono parecchi lati oscuri. In un mese non hanno mai avuto notizie del fatto che Massimiliano fosse in coma, ecco".