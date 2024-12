Von der Leyen: un mld per aiuto Turchia con rifugiati Siria

Dal 2011, l'Unione Europea ha fornito quasi 10 miliardi di euro alla Turchia per sostenere i rifugiati e gli sforzi di accoglienza delle comunità locali. Sono molto lieta di annunciare, oggi, che è in arrivo un ulteriore miliardo di euro per il 2024. Questo stanziamento sosterrà, tra l'altro, l'assistenza sanitaria e l'istruzione dei rifugiati in Turchia. Continuerà a contribuire alla gestione della migrazione e delle frontiere, compresi i rimpatri volontari dei rifugiati siriani. E man mano che le cose si evolveranno sul campo, potremmo adattare questo miliardo alle nuove esigenze che potrebbero verificarsi in Siria.