Ho parlato con Pfizer per quanto riguarda i vaccini per i minori, per i bambini, Pfizer potrà mettere una marcia in più e avremmo dei vaccini dal 13 dicembre per i bambini. É comprensibile, è opportuno avere il dibattito adesso, su come incoraggiare e come pensare a introdurre un vaccino obbligatorio all'interno dell'UE, va discussa questa cosa. Ci vuole un approccio comune ma è una discussione che va fatta.