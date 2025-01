un aereo passeggeri Dell'american Airlines si è schiantato nei cieli di Washington mentre cercava di atterrare nell'aeroporto Ronald Reagan L'aereo, proveniente da Wichita, in Kansas, si è scontrato con un elicottero Black Cook, quindi un elicottero militare che proveniva da una base non lontana, una base della Virginia a bordo Dell'aereo C'erano, sessanta persone più quattro membri dell'equipaggio a bordo Dell'elicottero C'erano, tre militari. La dinamica è ancora tutta da chiarire. L'fbi ha escluso che possa trattarsi di terrorismo, ma il presidente Trump, dopo un comunicato in cui ha detto di pregare per i passeggeri, ha scritto un post su internet in cui ha definito questa tragedia evitabile da evitare e si è chiesto perché dalla torre di controllo di Washington non abbiano intimato al pilota dell'elicottero di evitare l'aereo di linea invece di limitarsi a chiedergli se avesse effettivamente visto L'aereo. Dell'american Airlines è un incidente che riporta alla memoria un altro incidente vecchio di decenni. Nel Millenovecentottantadue, infatti, un altro aereo si in bissò nelle acque del Potomac. In quel caso morirono quasi ottanta persone. È questo il primo incidente aereo con vittime negli Stati Uniti dal Duemilanove. In quel caso si verificò a Buffalo, nello stato di New York è il primo incidente con vittime che coinvolge un aereo dell'american airlines dal Duemilauno in quell'occasione. Un aereo dell'american Airlines appunto, appena decollato dal JFK di New York, si schiantò poi sulle case del quiz. Sulla vicenda di Washington indaga l'agenzia per la sicurezza dei trasporti, mentre il capo del Pentagono Pid EXT, ha annunciato un'indagine indipendente proprio della difesa, visto che Nell'incidente è coinvolto un elicottero militare Federico Leoni K T G. Ventiquattro New York. .