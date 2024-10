Un recente report del WWF ha scoperto che dal 1970 circa il 75 per cento della fauna selvatica è scomparsa. Lo studio, chiamato Living Planet Report, ha registrato i maggiori cali in America Latina, nei Caraibi e nel continente africano e la perdita maggiore di biodiversità è stata osservata negli ecosistemi di acqua dolce. A causare la riduzione delle specie è soprattutto il consumo del loro habitat per la produzione alimentare.