Zelensky: truppe nord Corea combatteranno da domenica

I soldati nordcoreani inizieranno a combattere a breve a fianco dei russi nella regione di Kursk, dove le truppe ucraine sono penetrate lo scorso agosto. A sostenerlo è il presidente ucraino Zelensky e neanche Putin, dal vertice di Kazan dove ha accolto le delegazioni di 35 paesi, smentisce la loro presenza. "Le immagini" ha detto "sono una cosa seria". "Se ci sono immagini allo riflettono qualcosa". Da giorni circolano video di soldati di Pyongyang nei campi di addestramento nell'est della Russia. Per l'intelligence ucraina sarebbero almeno 12.000 e circa 3.000 sarebbero già formati e dispiegati sul campo. Notizie confermate anche da fonti NATO e americane. In merito Putin ha ricordato il trattato di partenariato strategico firmato a giugno durante la sua visita a Pyongyang e ratificato proprio ieri dalla Duma russa. All'articolo 4 si prevede di fornire assistenza militare reciproca in caso di aggressione a uno dei due paesi. E quella di Kursk per Mosca è chiaramente una aggressione. A esprimere preoccupazione per la partecipazione al conflitto dei soldati di Kim Jong-un è soprattutto la Sud Corea che fa sapere di voler reagire a questa provocazione, potrebbe decidere di rivedere la linea di non fornire armi letali a Kiev e lunedì sarà a Bruxelles per un confronto con NATO e UE. Preoccupazione anche dal Giappone mentre per gli Stati Uniti è una questione molto seria ma è anche il segno della disperazione di Putin. In risposta Putin fa sapere che a settembre l'Ucraina ha mandato tramite la Turchia una proposta negoziale alla Russia che Mosca ha accettato ma poi Kiev avrebbe fatto marcia indietro. Al segretario ONU Guterres, nel loro primo incontro dall'inizio della guerra, ha invece detto come sia illusorio puntare su una sconfitta russa in Ucraina. "Stiamo avanzando su tutti i 2.000 km della linea del fronte" e le immagini che arrivano dal Donbas gli danno ragione. "La Russia è pronta a qualsiasi proposta di pace in Ucraina purché tengano conto della realtà sul territorio cioè delle conquiste russe". "Su questo" ha aggiunto Putin "per fortuna l'Occidente è diventato più realistico e per questo deve essere elogiato".