Un'auto in stile Formula 1 avvistata sulla strada

00:01:54 min
|
1 ora fa

La polizia della Repubblica Ceca ha arrestato il conducente di un'auto rossa in stile Formula Uno, recentemente avvistata sfrecciare lungo l'autostrada D4, ha dichiarato la polizia il 7 settembre. Nei pressi del villaggio di Buk, a sud-ovest di Praga, è stato identificato il conducente come un uomo di 51 anni. L'uomo è stato portato in una stazione distrettuale per essere interrogato, ma si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulla situazione, secondo la polizia. L'autista rischia una multa e il divieto di guida per molteplici infrazioni. Negli ultimi anni la stessa auto è stata filmata più volte sulle strade ceche , tanto che al conducente è stato attribuito il soprannome di "fantasma delle autostrade", secondo i media locali. Credit: Ales Chytracek via Storyful.

Salone dell'Auto di Monaco, tra dazi e regole sull'elettrico
00:02:13 min
| 5 ore fa
Il futuro di Opel con la Corsa GSE Vision Gran Turismo
00:00:36 min
| 18 ore fa
Cupra Tindaya, la nuova showcar del marchio spagnolo
00:01:07 min
| 7 ore fa
Bmw iX3, presentata a Monaco la Neue Classe
00:01:11 min
| 3 giorni fa
Audi Concept C, nuovo manifesto design dei Quattro Anelli
00:01:12 min
| 6 giorni fa
Mole Urbana, il sogno tutto italiano che diventa realtà
00:01:25 min
| 6 giorni fa
La presentazione della nuova T-Roc
00:01:04 min
| 13 giorni fa
Drive club, 219esima puntata della rubrica motori e mobilità
00:26:50 min
| 17 giorni fa
Lotus Emira SE, la 4 cilindri più potente al mondo
00:03:53 min
| 8 giorni fa
Lamborghini, da Diablo a Revuelto: la prova
00:03:44 min
| 8 giorni fa
Corso pilota classiche Ferrari, a bordo di un mito
00:03:22 min
| 10 giorni fa
Mini JCW cabrio, 231 cavalli per 245 km/h
00:03:38 min
| 8 giorni fa
