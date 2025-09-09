Un'auto in stile Formula 1 avvistata sulla strada

La polizia della Repubblica Ceca ha arrestato il conducente di un'auto rossa in stile Formula Uno, recentemente avvistata sfrecciare lungo l'autostrada D4, ha dichiarato la polizia il 7 settembre. Nei pressi del villaggio di Buk, a sud-ovest di Praga, è stato identificato il conducente come un uomo di 51 anni. L'uomo è stato portato in una stazione distrettuale per essere interrogato, ma si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni sulla situazione, secondo la polizia. L'autista rischia una multa e il divieto di guida per molteplici infrazioni. Negli ultimi anni la stessa auto è stata filmata più volte sulle strade ceche , tanto che al conducente è stato attribuito il soprannome di "fantasma delle autostrade", secondo i media locali. Credit: Ales Chytracek via Storyful.