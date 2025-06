Volkswagen Golf GTI Edition 50, l'anteprima mondiale

La Golf GTI2 è una delle sportive compatte di maggior successo al mondo. A oggi, sono stati prodotti oltre 2,5 milioni di esemplari di questa icona. Nel 2026 la Golf GTI festeggia il suo 50° anniversario. Volkswagen rende omaggio a questo evento speciale con il lancio della Golf GTI EDITION 50. Con una potenza di 239 kW (325 CV), Golf GTI Edition 50 è la Golf GTI di serie più potente di sempre. Questo modello speciale ha festeggiato la sua anteprima mondiale già quest’anno, in occasione della 24 Ore sul Nürburgring. L’avvio della produzione a Wolfsburg è invece previsto per la fine del 2025: la Golf GTI EDITION 50 sarà così pronta per la consegna a partire dal primo trimestre del 2026.