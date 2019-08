Conte, questo Governo ha lavorato molto e parlato poco

Questo Governo in realtà ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo Governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare, dalla mattina alla sera, nel rispetto degli italiani. Questo Governo, da me coordinato, si è adoperato incessantemente per realizzare innumerevoli progetti di riforma a beneficio di tutti gli italiani.