Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì. Landini dice che sto limitando il diritto di sciopero? In 2 anni e poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia. Quindi, diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani. È l'impegno che mi sono preso.