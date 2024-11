Salvini anziché preoccuparsi di fare un messaggio al giorno sullo sciopero, dovrebbe ogni giorno spiegare che cosa ha fatto per il trasporto pubblico locale. Per le condizioni dei mezzi pubblici a Roma. Voi vivete a Roma, credo che sarete tutti soddisfattissimi dei mezzi pubblici a Roma. Che cosa ha fatto per far arrivare i treni in orario? E Salvini non è uno che passa per caso, c'era anche nel precedente governo e quindi ha una storia da questo punto di vista.