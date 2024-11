Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato di aver precettato lo sciopero nazionale previsto per il 29 novembre. “Ancora una volta sono intervenuto per garantire sia il diritto di sciopero che quello al lavoro. Questo venerdì lo sciopero del personale dei mezzi pubblici sarà ridotto a quattro ore”, ha dichiarato il ministro in un videomessaggio. “Faremo ricorso”, hanno replicato i sindacati. .