Fase 2, Kompatscher: ripartiamo, ma con piedi di piombo

Poi abbiamo apprezzato davvero l'azione di Governo in questi mesi, adesso dell'emergenza sanitaria, ma da qualche settimana abbiamo sempre chiesto anche di avere, per la fase due, poi, un maggiore margine per gestire anche in autonomia la situazione. Noi siamo una Provincia Autonoma con tante prerogative, con tante competenze legislative anche esclusive e perciò avevamo chiesto questo al Governo, soprattutto avendo anche adesso dati epidemiologici che ci permettono di fare dei passi ovviamente con i piedi di piombo, in tutta sicurezza per poter ripartire. Il Governo ovviamente valuterà attentamente la nostra legge. Noi abbiamo nella legge stessa anche previsto tutti i riferimenti anche ai protocolli d'intesa per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e perciò io credo che noi abbiamo tanti argomenti per poter difendere questa legge che abbiamo emanato appunto in base alle prerogative speciali che noi, come Provincia Autonoma di Bolzano, abbiamo.