Anm, Santalucia: "Vogliono zittire magistrati"

"Io ho parlato, nella mia relazione, del pericolo che... Il discorso sulla imparzialità, che è doveroso. Sull'apparenza di imparzialità che è doveroso, che abbiamo fatto oggetto di una onstra importante riflessione al Congresso di Palermo, diventi il pretesto per zittire i magistrati che non possono partecipare ad una riunione in cui, pubblica, un convegno, in cui magari esprimono critiche nei confronti delle politiche governative. Una cosa è l'imparzialità, una cosa è appunto la soggezione silenziosa al Governo.