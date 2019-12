Salvini: reintrodurre scudo per ex Ilva

Io l'ho visto il piano industriale, c'è una riconversione ambientale con 1 miliardo 400 milioni di euro, di soldi investiti per il bene di Taranto. E' chiaro che se azzeri tutti i parchi giochi, o metti nuove tasse, e questo Governo mi sembra specializzato in nuove tasse, oppure, detto questo, risolviamo i problemi. Noi vorremmo reintrodurre lo scudo per togliere a Mittal qualsiasi scusa. Sicuramente la via non è di mette in mezzo alla strada 4.700 persone.