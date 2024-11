Consulta su autonomia, ora referendum di fatto superato

Le reazioni alla decisione della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata descrivono bene il concetto di interpretazione. Per il centro-destra il fatto che siano arrivati sette rilievi che richiedono correttivi in Parlamento ma non sia stato bocciato l'impianto vuol dire che la riforma è salva e ci vorrà giusto un po' più tempo per perfezionarla; Nel centro-sinistra, quella della Consulta è una totale stroncatura dell'Autonomia studiata Calderoli che ora di fatto è da buttare: un vero schiaffo a governo e maggioranza. "L'ok della Consulta all'autonomia con alcune prescrizioni che Parlamento e Governo adotteranno però un paese che valorizza i territori le città le regioni che premia il merito la bravura il risparmio è un paese destinato a crescere". "Non c'è nessun disorientamento c'è un richiamo al Parlamento con l'indicazione come tutti abbiamo visto dalla sintesi contenuta dal comunicato poi ovviamente andrà letta e studiata la sentenza". "È una bocciatura molto forte è un fallimento del governo Meloni, Salvini qualche mese fa mi diceva che l'autonomia è prevista in costituzione che mi avrebbe regalato una copia della Costituzione, a questo punto gli suggerirei di tenersela e di regalarla a Giorgia Meloni e di leggerla meglio". "Se poi andranno a studiare meglio sperando che abbiano questa volta bravi consulenti giuridici, vedranno che è stata completamente smantellata nei pilastri più importanti quelli che rimangono sono stati reinterpretati in una prospettiva costituzionalmente orientata". C'è un giudizio comune però ed è che a questo punto il referendum voluto dall' opposizione è praticamente superato e in questa specie per forze di governo come il partito della Premier che eviterà questo voto popolare e Forza Italia con governatori del Sud come Occhiuto da sempre critici sulla riforma, non sembra una cattiva notizia.