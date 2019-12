Salvini: rinvio su fondo salva-stati? Non cambieranno nulla

Rinvio al 2020 quando il 2020 comincia a gennaio e finisce a dicembre. Io non vorrei che l'escamotage per non far scannare PD e 5 Stelle fosse: ne riparliamo a gennaio, magari dopo le elezioni in Emilia Romagna, quindi il 27 gennaio. Però il pacchetto rimane quello, sì, perché hanno detto: puoi cambiare i memorandum finali. E' come dire: nella formazione del Milan di adesso ti faccio cambiare, visti i problemi che hai, tre uomini in panchina. Allora io dico: amico mio, il mio problema del Milan non è cambiare chi sta in panchina, ma è cambiare chi sta in campo.