Appendino: più soldi altrimenti città rischio bombe sociali

Noi chiediamo due cose che sono collegate: le risorse per garantire i servizi essenziali e accompagnare le nostre comunità in questo momento difficile, le fragilità, le povertà che stanno aumentando. Se i comuni non sono in grado di stare vicini ai cittadini, le città rischiano di diventare delle bombe sociali. Quindi noi abbiamo questa responsabilità e questo ruolo. Quindi risorse in più. Noi oggi su un bilancio di 1,2 miliardi abbiamo circa 230 milioni che mancano. C'è stato un primo intervento di 3 miliardi. Servirà di più perché non è sufficiente e poi procedure veloci per poter spendere questi soldi. Noi a Torino abbiamo progettato la seconda linea della metropolitana, faccio un esempio, sono circa 4 miliardi di investimento, se riusciamo abbiamo un finanziamento che arriva a circa 1,5 miliardi. Se riusciamo ad avere una procedura più veloce, riusciamo a far sì che queste risorse vengano immesse nel sistema economico, quindi, avere anche un ruolo di sviluppo economico, quindi risorse e procedure snelle.