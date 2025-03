Chi vuole dividere l'Europa sbaglia perché l'Europa non può che non essere l'Europa della pace. Noi contestiamo profondamente la scelta di trasformare l'Europa in una potenza militare. Spendere 800 miliardi di euro che si aggiungono ai 700 miliardi che già spende è una follia che determinerà un'instabilità sociale in Europa drammatica. .