Io non concordo mai con chi prende in giro i cittadini. Questo piano è fatto per dare la possibilità ai paesi europei, a tassi agevolati, di comprare degli armamenti, di rafforzare i loro eserciti, quindi è un riarmo. Se uno deve cambiare la parola riarmo in difesa o in deterrenza in qualunque cosa, perché non la sa spiegare, bene, ma se lo deve fare perché deve prendere in giro i cittadini male. .