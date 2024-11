Presidente Meloni lei attacca la sinistra di pensare solo al caviale però dovrebbe guardare la sua manovra economica dove non c'è nulla per i poveri, non c'è nulla per i giovani. Anzi si taglia la sanità, la scuola, i servizi sociali e si tutelano i super ricchi: 73 persone in Italia hanno €301 miliardi di patrimonio.