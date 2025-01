Il Paese è paralizzato dall'incapacità del Governo Meloni di gestire il trasporto ferroviario. Ogni giorno migliaia di pendolari e cittadini non riescono a raggiungere il posto di studio e di lavoro, anche oggi un'odissea. Il Ministro Salvini la smetta di fuggire e venga in Parlamento a spiegare come intende garantire il diritto alla mobilità ai cittadini.