Scarcerazione Almasri, le parole di Tajani sul caso

“Il ministro Piantedosi riferirà in Aula e spiegherà tutto ciò che è stato fatto correttamente dal governo italiano. L'Aia non è il verbo, non è la bocca della verità”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani sul caso del comandante libico Najeem Osema Almasri Habish, arrestato a Torino e successivamente rilasciato e rimpatriato su un volo di Stato. “Si possono avere opinioni diverse. Noi non siamo sotto scacco di nessuno. Il diritto è una cosa seria, non si possono sanare errori di diritto con la politica”, ha affermato il ministro.