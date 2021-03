Casellati: Ora più uniti, senza salute non c'è ripresa

Oggi più che mai questo anniversario deve ricordarci che quella contro il covid è una sfida ancora aperta, una sfida che l'Italia può vincere con il coraggio, la generosità e le risorse che gli italiani hanno saputo esprimere in questi mesi così drammatici. Onorare la memoria di chi non c'è più vuol dire proprio questo: non arrendersi, continuare a impegnarci istituzioni e cittadini, con ancora maggiore determinazione per uscire finalmente dall'emergenza e tornare a guardare al futuro con speranza e rinnovata fiducia.