Quando ci sono delle aperture si assume sempre un rischio, che può essere un rischio minimo quando le riaperture sono graduali, ma è chiaro che i singoli individui devono, comunque sia, interpretare queste aperture non come un libera tutti, assolutamente no, non credo.. io penso che la popolazione ormai si è abituata a vivere, convivere, purtroppo, anche con questo virus quindi vanno mantenuti dei comportamenti individuali sicuramente prudenti.