La rottura di questo processo non è stata provocata da noi. In questa lettura sui rapporti politici, c'è dunque un equivoco, una visione che non condivido, di chi non riesce a vedere il problema vero che riguarda l'Italia e la credibilità e serietà della nostra proposta politica. Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto con Italia Viva, non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma di legittimi dubbi fondati sull'affidabilità per il futuro.