E' stato un lavoro che ha permesso di passarci il testimone dopo una crisi politica ingiustificata che ha messo in seria difficoltà il paese e ha rischiato di farci perdere questi soldi, quindi abbiamo adesso davanti a noi una grande opportunità che è quello di creare lavoro in Italia da i temi che abbiamo sempre sostenuto anche noi come forza politica digitale e ambiente.