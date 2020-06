Di Maio: surreale dibattito su governo o rimpasti

Stiamo andando incontro ad una crisi economica forse senza precedenti dal dopoguerra, quasi sicuramente. A maggior ragione qualsiasi dibattito sulla caduta del Governo, su rimpasti, non è solo surreale per i cittadini italiani, non sarebbe solo surreale per i cittadini italiani, ma lo è senz'altro anche per tutta la comunità internazionale. Le posso dire dalla mia visuale privilegiata che in nessun Paese si sta facendo il dibattito sul sostituire il Governo mentre approcciamo una crisi economica di questa portata.