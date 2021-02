Draghi legge la lista dei ministri

Buonasera, VI leggo la composizione del Governo. Ministri senza portafoglio: onorevole Federico D'Incà al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento, Dottor Vittorio Colao al quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, l'onorevole Renato Brunetta al quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione, l'onorevole Mariastella Gelmini alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari generali e le autonomie, l'onorevole Mara Carfagna alla quale sarà conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale, onorevole Fabiana Dadone alla quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili, la professoressa Elena Bonetti alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e per la famiglia, senatrice Erika Stefani alla quale sarà conferito l'incarico per le disabilità, l'onorevole Massimo Garavaglia al quale sarà conferito l'incarico per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo e che sarà preposto al nuovo Ministero del turismo con portafoglio. I ministri con portafoglio: ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale onorevole Luigi di Maio, ministro dell'interno dottoressa Luciana Lamorgese, il ministro della giustizia professoressa Marta Cartabia, ministro della difesa onorevole Lorenzo Guerini, il ministro dell'economia e delle finanze dottor Daniele Franco, ministro dello sviluppo economico l'onorevole Giancarlo Giorgetti, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senatore Stefano Patuanelli, ministro dell'ambiente che assumerà la denominazione di ministro per la transizione ecologica assorbendo le competenze in materia energetica, allo Stato attribuite ad altri ministeri e che presiederà l'istituendo comitato interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica professor Roberto Cingolani, ministro delle infrastrutture dei trasporti il professor Enrico Giovannini, ministro del lavoro e delle politiche sociali onorevole Andrea Orlando, ministro dell'istruzione professor Patrizio Bianchi, ministro dell'università e della ricerca professoressa Cristina Messa, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che assumerà la denominazione di ministro della cultura, prevedendosi l'attribuzione del settore del turismo da un apposito Ministero, onorevole Dario Franceschini, ministro della salute onorevole Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzione di segretario del Consiglio medesimo, il dottor Roberto Garofoli. Grazie, buonasera.