Green Pass sui mezzi, Costa: Deroga ragazzi? Responsabilità

Apriremo un dialogo e cercheremo di capire se ci sono le condizioni per andare incontro a questa richiesta e in che modo. Io credo però che certamente siamo in presenza di una popolazione giovane, quindi ci vuole certamente una maggiore sensibilità, ma non dobbiamo dimenticare che la pandemia la sconfiggiamo se tutti insieme combattiamo questa battaglia, nella consapevolezza che anche di fronte a regole che possono sembrare rigide, che possono in qualche modo complicare la vita degli italiani e dei più giovani, però oggi più che mai, è necessario e opportuno proseguire con prudenza e con senso di responsabilità.