L'ultimo messaggio di Mattarella, partiti e corsa al Colle

Il saluto di Sergio Mattarella nel suo ultimo messaggio di fine anno, da un lato, la corsa al Colle, dall'altro. Archiviata la manovra le forze politiche plaudono alle parole del Presidente della Repubblica, lo ringraziano per aver tenuto unito il Paese ma guardano, di fatto, alle prossime mosse, ai giorni che porteranno all'elezione del Capo dello Stato. Il 4 il Presidente Fico indicherà la data per la convocazione del Parlamento in seduta comune per la seconda metà del mese. Due momenti della storia istituzionale che si intrecciano. Mattarella, che ha poi inviato al Papa un messaggio in occasione della Giornata della Pace, sottolineando la necessità di garantire il giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale, ha voluto soprattutto parlare agli italiani (in quasi 14 milioni davanti alla TV) che hanno mostrato, ha ricordato, il volto migliore del Paese. Li ha ringraziati per il sostegno nei suoi confronti e per il senso di responsabilità con il quale hanno affrontato i momenti più bui. Li ha ringraziati per aver scelto la scienza, i vaccini e le regole, vero antidoto alla virulenza del Covid. Ma soprattutto ha chiesto ancora unità e coesione per superare le difficoltà, unità istituzionale e morale attorno alla Costituzione fondamento della Repubblica il cui vero, reale volto, ha detto, è quello del patriottismo. Un messaggio anche per il prossimo inquilino del Colle. "Care concittadine e cari concittadini ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente". Messaggio come quello sulla governabilità che ha evitato al Paese un salto nel buio. Il plauso, fatta eccezione per il silente Berlusconi, è corale. Dal grazie di Draghi per l'appello all'unità, a quello dei Presidenti delle Camere di tutte le forze politiche con la coda polemica di Giorgia Meloni, rivolta però non a Mattarella, nella quale la leader di Fratelli d'Italia invita a non strumentalizzare il Covid per chiederne la rielezione. Di fatto la partita è cominciata.