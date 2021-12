Mattarella: "L'Italia quando è unita è un grande Paese"

L'Italia della ripartenza, unità come sempre nei momenti più difficili, quelli delle grandi scelte. Italia capace di assumere e rispettare misure rigorose, grazie a decisioni e comportamenti responsabili. Tesse le lodi Sergio Mattarella, di un Paese la cui vera sfida oggi, è proprio quella del rilancio, della rinascita. "Credo che si possa riconoscere, come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Non rinunciamo alle differenze e alle diversità, ma sappiamo essere uniti sulla grandi scelte, quando le circostanze della vita lo richiedono. L'augurio che rivolgo a voi e al nostro amato Paese per il futuro, è che lo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, possa divenire un tratto stabile dei rapporti istituzionali". Un Paese e una società che ha bisogno, in quel che resta un tempo difficile tra speranze e nuovi allarmi, di una piena assunzione di responsabilità di fronte ai rischi, che sono tutt'ora davanti a noi. Già perché, avverte il Presidente della Repubblica nel tradizionale appuntamento dello scambio di auguri con le più alte cariche dello Stato, la pandemia segna ancora i nostri giorni con dolore, sofferenze e nuove povertà. "Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità. Ci siamo dotati tuttavia, di strumenti adeguati per combattere il virus. Non ci sentiamo più in balia degli eventi". È questa la stagione della speranza, di una società che ha saputo scegliere disponibilità e generosità, tutta insieme, dal mondo della sanità, alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, dalla Protezione Civile, agli enti locali, alla classe politica, cui va il grazie del Capo dello Stato, per aver messo da parte le divisioni in nome del bene comune. Grazie che va però innanzitutto ai cittadini, agli italiani, la cui stragrande maggioranza ha dato fiducia alla scienza e alle indicazioni arrivate dalle istituzioni, con poche eccezioni alle quali, dice, è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico. Ora però, ricorda Mattarella, è il tempo della chiarezza e della lealtà, della ricostruzione e dei doveri.