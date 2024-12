La Lega però ha votato Fitto e non ha scritto lettere per chiedere che a Fitto venisse tolta la vicepresidenza. E non mi risulta il vostro voto contrario nella riunione del gruppo dei socialisti quando i socialisti hanno deliberato, di scrivere una lettera alla Von der Leyen per dire che dovevano togliere all'Italia la vicepresidenza della Commissione. Vi prego signori, sappiamo chi è stato con l'Italia è chi purtroppo non è stato abbastanza con l'Italia in questa vicenda.