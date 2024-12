Meloni: PD fa macumbe contro il Paese quando non è al potere

Il collega Provenzano dice che nessuno si è accorto che l'Italia è stata Presidente del G7. Dire una frase del genere, dopo l'anno che abbiamo trascorso, non è un insulto a me, è un insulto agli sherpa, ai diplomatici, alle Forze dell'Ordine, a Papa Francesco, ai funzionari e a tutte le persone che hanno lavorato perché il G7 italiano potesse essere un momento di orgoglio per la nostra Nazione, mentre voi stavate lì a fare le macumbe, sperando che anche questo fosse un fallimento. Perché come sempre tifate contro la vostra Nazione se non siete al potere. Dopodiché penso che prima o poi dobbiate fare un corso di riti Voodoo, perché le macumbe non stanno funzionando.