"Io penso che il filtro dell'amico e del nemico quando si parla di politica estera particolarmente quando si parla di nazioni alleate sia un filtro sbagliato. Tra i nemici che il collega Provenzano indica c'è anche il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump che sarebbe un nostro nemico. Ora io non so in base a che cosa il presidente eletto degli Stati Uniti si debba definire un nostro nemico".