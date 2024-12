Se questo decreto è migliorabile, per Forza Italia ovviamente si, ma io credo per ogni persona di buon senso, comprendendo che trovare l'equilibrio giusto, le dosi giuste di attività per consentire l'immigrazione legale e invece contrastare quella clandestina, diciamo, è un punto da raggiungere molto delicato, molto complicato. Devo dire che per quanto concerne questo decreto, io credo che sia un ottimo punto di arrivo che può essere sicuramente migliorato andando avanti.