Dobbiamo dare risposte a un Paese che è in una pandemia, che è ancora in una pandemia perché il problema è che da quando è stata aperta la crisi da quel personaggio che ben conosciamo, da un mese a questa parte sembra che la pandemia sia sparita per far spazio alle cronache politiche. Qui c'è un Paese dove purtroppo ci sono ancora centinaia di morti. Ci sono delle aziende che sono in crisi e quindi al più presto io credo si debba ricominciare a parlare di questo.