Oggi è l'avvio di una mobilitazione, non è per noi, non tutto finisce con la legge di bilancio, perché la riforma fiscale, perché la riforma delle pensioni, perché la lotta vera alla precarietà, perché la lotta contro le delocalizzazioni. Noi siamo all'inizio di una mobilitazione perché a diversita' di altri noi pensiamo che questo Paese vada cambiato e che dalla pandemia bisogna uscire cambiando tutto quello che di sbagliato è stato fatto in questi anni.