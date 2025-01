Quello dello scudo penale, secondo noi, è un tema addirittura che danneggia le forze di polizia e l'immagine delle forze di polizia perché in un Paese come il nostro, ma un po' in tutti i Paesi democratici, scudi penali per forze dell'ordine, politici, aziende, come si è parlato negli anni precedenti, secondo noi fanno male al Paese. Queste sacche vanno in qualche modo contrastate e danneggiano addirittura l'immagine del rapporto cittadino-polizia.