Speranza: dove si vaccina crollano i contagi

Quindi noi siamo ancora dentro una fase complessa di questa epidemia e questo è vero anche in Italia dove il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è significativo e dove la pressione sulle nostre strutture sanitarie è ancora molto forte. Il numero dei contagiati, purtroppo anche dei decessi, non può assolutamente essere sottovalutato, però c'è così come questa che ho raccontato è una verità c'è un'altra verità che dobbiamo guardare con fiducia che mi spinge a dare un messaggio anche positivo per le prossime settimane. La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque noi riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagio.