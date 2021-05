Stop alle grandi navi a Venezia. VIDEO

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge che prevede l’allontanamento delle grandi navi dal centro storico di Venezia. Il dl, approvato dal governo a fine marzo, prevede che l’approdo delle grandi navi da crociera sia possibile solo fuori dalle acque protette della Laguna. L’Autorità che gestisce la laguna di Venezia ha 60 giorni di tempo per elaborare proposte di punti di attracco alternativi. Fino ad allora le grandi navi approderanno nel porto industriale di Marghera. Fino all’anno scorso le navi da crociera transitavano per il canale della Giudecca, talvolta provocando incidenti. Nel frattempo comune, regione e compagnie di crociera avevano predisposto di comune accordo il piano per il dirottamento del traffico in due terminal di Porto Marghera tramite il canale dei Petroli, lontano dal centro storico.