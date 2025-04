Mercoledì 9 aprile, Amazon ha fatto rinviare il lancio dei primi 27 satelliti internet Kuiper a causa del maltempo. Lo ha dichiarato il fornitore di lancio United Launch Alliance. Amazon Kuiper è un progetto di Amazon che mira a lanciare una costellazione di satelliti in orbita bassa (LEO) per fornire connettività Internet ad alta velocità su scala globale. L’obiettivo è inserirsi nel mercato come concorrente di Starlink di Elon Musk. .